Viareggio | i pescatori toscani | il lavoro è un diritto previsto dalla Costituzione

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Quello che abbiamo chiesto oggi col presidio davanti alla Regione è molto semplice: vogliamo lavorare, farlo in sicurezza e chiediamo aiuto alla Regione. Alla politica chiediamo di essere vicina ai lavoratori, di comprendere la situazione drammatica che sta vivendo un’intera categoria e di agire con la rapidità necessaria per salvare imprese e posti di. Ilè unriconosciuto e tutelato. Siamo delusi perché non abbiamo ricevuto risposte concrete”. A dirlo è Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca e consigliera di Fedagripesca Toscana, dopo la protesta della marineria peschereccia viareggina sotto la sede della Regione Toscana a Firenze. I rappresentanti deisono stati ricevuti da alcuni partiti del Consiglio ...