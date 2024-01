Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2024 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024)DEL 23 GENNAIO2020 UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA, PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO SULLA STRADA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR IN VIA C COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO SI STA IN CODA SULLA VIA DEI LAGHI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DI MARINO DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral