Via libera dal Senato all’autonomia differenziata

Il provvedimento è passato con 110 sì e 64 no, va alla Camera. Pd: "Giorno triste per Italia" L’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sull’Autonomia del ministro Calderoli. Sono st ...ROMA - Dal Senato è arrivato il via libera all'Autonomia delle Regioni. "Con l'approvazione dell'autonomia oggi in Senato si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, ...evviva la nostra qualità” (qui avevamo parlato del via libera dell’Ue alla farina di Grillo mentre qui dei decreti emanati dal Governo Meloni per le etichette sulle farine di insetti). Un filmato di ...