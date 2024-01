Via Foria | sorpreso con la droga | arrestato un 44enne 

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) napoletano con precedenti di polizia Nel pomeriggio di domenica, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viahanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava per consegnare qualcosa ad una persona a bordo di un motoveicolo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che era in possesso di due involucri di cocaina del peso di circa 3,4 grammi. Pertanto, un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, è finito in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.