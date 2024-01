Verona | picchia e sequestra ragazza in stabile abbandonato | arrestato

(Di martedì 23 gennaio 2024)segregata in unodall’uomo con cui viveva, che l’aveva maltrattata eta. Una giovane donna è stata liberata dalla polizia, intervenuta dopo l’allarme dato dalla sorella della vittima, che aveva chiamato la questura di Cremona, città dove vive, per dire che la donna era statata ed era trattenuta contro la sua volontà in una struttura abusivamente occupata nei pressi della stazione diPorta Nuova. L’uomo è statoper maltrattamenti e lesioni aggravate. Dalla posizione del cellulare gli agenti della delle Volanti e della Squadra mobile hanno rintracciato laall’interno dell’immobile di circonvallazione Oriani occupato da cittadini stranieri senza fissa ...

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la ragazza in stato di choc: in braccio aveva un gattino che ha continuato a stringere a sé per tutta la serata Segregata in uno stabile abbandonato a Verona ...Una giovane donna, sequestrata e picchiata dall'uomo con cui viveva in uno stabile abbandonato a Verona, è stata liberata dalla polizia che ha arrestato il presunto aguzzino, un giovane di circa 20 ...