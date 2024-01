Verona | la presunta truffa del vino con i fondi Ue per l’agricoltura

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quattro persone e due associazioni (Uiv efiere, azienda leader nel settore vitivinicolo) si presenteranno martedì 13 febbraio in aula anelle veste di imputati per unaai danni dell’Unione europea nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla procura europea, «InVeritas». Il progetto da cui parte l’indagine era stato ribattezzato «Native Grapes Academy», scrive la Stampa, è si era visto assegnare in periodo pre-pandemico un finanziamento dell’Agenzia esecutiva della Ue circa 5 milioni di euro. Il fondo stanziato, stando ai protagonisti, sarebbe servito per promuovere il made in Italy fuori dall’Ue. Per l’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) si tratta invece di frode ai danni deidell’Ue per «illeciti accordi tra Unione Italia Vini e il ...