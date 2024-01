Verissimo intervista a Francesca e Manuel | la coppia di Temptation Island come faro di speranza nei momenti bui

Verissimo intervista ad Arianna Mihajlovic : il commovente racconto sulla battaglia del marito In un’ intervista commovente a Verissimo , Arianna ... (termometropolitico)

Ilary Blasi - dopo l’intervista a Verissimo arriva il duro attacco di Mario Balotelli (ma una famosa conduttrice la difende)

Ieri pomeriggio è andata in onda l’intervista esclusiva di Ilary Blasi a Verissimo, dove la conduttrice ha parlato per la prima volta in televisione ... (isaechia)