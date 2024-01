“Vedrai | c’è il video” Grande Fratello | ora Perla rischia | è venuto fuori e Beatrice la dà per spacciata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) AlVatiero è stata suo malgrado protagonista della Casa. Nelle ultime ore l’ex volto di Temptation Island ha avuto, nell’ordine, un forte scontro con Stefano Miele nella notte, un primo sfogo con Greta in cui ha negato tutte le accuse, un crollo emotivo in camera da letto con Monia cui ha giurato di non aver minimamente detto quelle parole irripetibili sul suo conto e un faccia a faccia con lo stesso Stefano in bagno in cui è letteralmente sbottata. In tutto questo si inserisce ancheLuzzi, che invece a quanto pare crede a Stefano. Cosa succederà nella nuova diretta? Probabilmente la lite verràanche perchési è infuriata al punto da dire al concorrente “Con me sbatti male. Adesso ti do tempo due settimane di vita qui dentro. Lo rovino“. A ...