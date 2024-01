Valeria Vittimberga direttore generale dell’Inps | passa la linea Meloni

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo la nomina dell’avvocato Gabriele Fava alla presidenza il Governo è al lavoro per quella che è considerata la vera figura chiave: il. In pole position c’è, attuale capo della Centrale Acquisti dell’Istituto di previdenza sociale. Abruzzese, militante del Msi in gioventù, la manager pubblica è molto vicina al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro della premier Giorgia, Giovanbattista Fazzolari. Sempre all’Inps sembra ormai certa anche la nomina del componente il Cda in quota opposizione: Maria Luisa Gnecchi del Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

