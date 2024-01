Valeria Marini e il deputato Gerolamo Cangiano | amore al capolinea | «Sono di nuovo single»

Valeria Marini in queste ore ha replicato a tutto ciò che è stato scritto in merito al suo imbarco in aereo L'articolo Valeria Marini dà la sua ... (novella2000)

Sembra essere tornata single Valeria Marini dopo la grande passione di cui si era parlato col deputato di FdI Gimmi Cangiano. Una storia iniziata, per fare una citazione, in modo “stellare” ma che, a ...Non c'è pace per la vita amorosa della showgirl, che colleziona la chiusura di una nuova storia, intanto sembra che il suo ex abbia già voltato pagina ...Valeria Marini e Gerolamo Cangiano si sono lasciati, l'annuncio ufficiale del deputato di Fratelli D'Italia a "Striscia la notizia" ...