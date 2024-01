Usa 2024 | Tajani | Trump? Per noi italiani chi vince vince

(Di martedì 23 gennaio 2024) "Per noichi, noi siamo amici e alleati della democrazia americana, modello in tutto il mondo, a prescindere da chi è presidente. Io ad esempio con Blinken sto lavorando molto bene, è un uomo di buon senso che cerca sempre soluzioni". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, ospite di 'Avanti Popolo' su Raitre, commenta le primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre.

L’ex First Lady Usa, Michelle Obama , potrebbe essere già al lavoro per candidarsi alla Casa Bianca. Lo scrive il New York Post, che sostiene di avere ... (feedpress.me)

Il presidente out dal primo voto interno ai Democratici in vista delle presidenziali. Campo libero a Phillips e Williamson in uno swing state ... (affaritaliani)

Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di 'Avanti Popolo' su Raitre, commenta le primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre.I genitori vivono un conflitto: se non si compra il telefono al proprio figlio, si rischia di isolarlo dagli altri che lo utilizzano; se invece gli si fornisce subito, è difficile limitarne l’uso.Scopri dove vedere In difesa di Jacob in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di In difesa di Jacob in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione ...