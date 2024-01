Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla scelta di Cristian Forti

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Già il fatto che ada oggi ci sia un Trono classico in meno è una notizia che può benissimo farci esultare, ma in più, vi dirò, a costo di essere molto unpopoular (almeno per quanto si legge in giro nel web), io oggi ladil’ho trovata sentita. Si, lo so, anche a me era venuto il dubbio che laverso Valentina Pesaresi fosse un po’ un “ripiego” dato dal mancato ritorno di Virginia Degni, però, che vi devo dire, alla fine credo proprio non sia così. E secondo me non è così in primis perché, proprio guardando la, mi è sembrato abbastanza evidente il coinvolgimento di tronista e corteggiatrice, ma poi, parliamoci chiaro,è un ragazzino, è un ventenne, a 20 anni se ti prendi una sbandata colossale ...