Uomini e Donne | Gemma Galgani lascia il programma? Spuntano due reality per lei

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 gennaio 2024) Già all’inizio della stagione televisiva diera emersa la voce secondo cui questa edizione del dating show sarebbe stata l’ultima per. E a quanto pare sarà davvero così visto che i rumors spingono la dama più famosa d’Italia lontana dal. Gli anni, d’altronde, passano e le sue relazione finiscono praticamente sempre allo stesso modo. Insomma ci sarebbe la volontà di dare spazio ad altri volti. Tuttavia, la sua avventura in tv potrebbe non finire.verso l’addio Per numerosi anni è emersa la notizia dell’addio di, ma poi costantemente tale voce veniva smentita con la sua ...