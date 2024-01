Uomini e Donne anticipazioni oggi | l’addio di Cristian al programma Una sorprendente scelta al di fuori dello studio!

Alessio e Claudia di nuovo protagonisti nella registrazione di Uomini e Donne del 22 gennaio 2024. E non solo loro, non sono mancati i colpi di ... (caffeinamagazine)

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 23 gennaio: Cristian fa una scelta all'infuori del dating show e abbandona il programma ...In occasione del Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, giorno in cui, nel 1945, l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, rivelandone al mondo l'orrore ...Dopo aver litigato sugli stessi temi in diversi salotti tv, è in consiglio comunale che stavolta ha dato prova delle sue idee sulle donne. "Un uomo normale guarda il bel c... di una donna e forse ci ...