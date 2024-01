Uomini e Donne | anticipazioni 23 gennaio | oggi la ‘scelta’ di Cristian

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 gennaio 2024)23dovremmo vedere il grande momento perForti. Si dovrebbe parlare anche di Ida Platano e delle sue ultime esterne.23esce dal programma con… …Valentina Pesaresi! Possiamo confermare chelo deciderà durante un’esterna, quindi il pubblico non dovrebbe vedere il momento, ma solo i due che entreranno in studio già come coppia. Arriveranno mano nella mano? Quale sarà la reazione dei presenti? Invece Ida… …dovrebbe far ancora discutere per le esterne con Mario Cusitore che con Sergio Berni. Come andrà? Col primo dovrebbe continuare a non essere tutto rosee e fiori…Ricordiamo che ...