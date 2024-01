Università | Ordini infermieri | No ad abolizione numero chiuso Professioni sanitarie

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "L'delprogrammato per l'accesso ai corsi di studio non porterebbe benefici in termini di maggior accesso ma, al contrario, contribuirebbe a un decadimento della qualità professionale e di conseguenza della sicurezza delle competenze erogate ai cittadini in un sistema formativo già in difficoltà". Lo ha detto la segretaria nazionale della Federazione nazionale deglidellestiche (Fnopi), Beatrice Mazzoleni, in audizione alla 7° Commissione del Senato, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge che trattano il tema dell'delprogrammato per i corsi di studio instica e in Medicina e Chirurgia. "L'apertura incondizionata del sistema che prevede ...