Una visita ai siti delle culture di Kuahuqiao e Liangzhu

(Di martedì 23 gennaio 2024) La zona di Hangzhou e, in generale, il delta del Fiume Yangtze, si possono considerare la culla della navigazione in Cina. Il magnifico Lago Xianghu, situato a Xiaoshan (Hangzhou), a sud del Fiume Qiantangjiang, ospita lo spettacolare Museo del Sito di, a forma di piroga: adagiato lungo la riva del lago tra splendidi giardini, il museo si erge sul sito dove nel 2002 è strato scoperto il relitto di unapiù antiche piroghe del mondo. Secondo il direttore degli scavi, l’archeologo Jiang Leping, millenni fa il lago faceva parte della baia di Hangzhou. In seguito si trasformò in un’area di terre umide, circondata da bassi monti, che in epoca Song (anno 1112) fu sommersa artificialmente e dotata di argini, originando un’ampia distesa lacustre. Nel 1554 un funzionario vi eresse il Ponte(ponte che attraversa il ...