Una pillola anti Covid per una guarigione lampo | ecco come funziona

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si continua a parlare di, ragionevolmente, anche se in assenza dei toni allarmisti degli ultimi anni, comprensibilmente. Ciò non vuol dire che il rischio sia nullo, anzi. Si tratta di una problematica seria e molto rischiosa per una considerevole fetta della popolazione, che risulta essere particolarmente a rischio. La ricerca su tal fronte però prosegue e con ottimi risultati. In arrivo dalla Cina un nuovo farmaco, il simnotrelvir. Di fatto unache promette di accelerare il recupero dell’organismo dalla malattia di circa 1,5 giorni. In arrivo laAl di là di quelli che possono essere i titoli social, parlare di “” dalsarebbe ovviamente errato. I ...