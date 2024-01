Una donna di 35 anni muore durante una protesta degli agricoltori in Francia

Finisce in tragedia in Francia la manifestazione di protesta degli agricoltori a Pamiers. Una donna – tra i manifestanti – è morta per le gravi ... (secoloditalia)

Una donna ha messo in atto un bizzarro piano per raggiungere Foggia, fingendo di stare male. Trasportata d’urgenza in ambulanza e raggiunta l’ospedale della città della Puglia, è andata via: “Mi ...Un dipendente di una discoteca di Alassio è stato arrestato dalla polizia su mandato della Procura di Savona dopo oltre un anno e mezzo d'indagini per aver violentato una giovane donna mentre era ...Pamiers, 23 gen. (askanews) - In Francia, a Pamiers, nel Dipartimento di Ariège nei Pirenei, un'auto ha travolto gli agricoltori che stavano bloccando una strada per protestare contro le difficoltà ...