Una città in silenzio | Cagliari in coda per l’ultimo omaggio a Gigi Riva | il sardo-non sardo che era fratello di tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Migliaia, migliaia inlungo il vecchio Sant’Elia, lo stadio dovegiocò la coppa dei campioni e dove finì la carriera in un’infausta sfida col Milan il primo febbraio 1976, a soli trentadue anni. All’apertura della camera ardente, alle 14 in punto nello stanzone d’ingresso dell’Unipol Arena, c’è, la sua, ad aspettarlo in unirreale per vederlo l’ultima volta, la maglia rossoblù ai piedi, stretto in un feretro di legno chiaro troppo piccolo per un uomo così grande. Unsegnato da lacrime vere, perché col numero undici dello scudetto se n’è andato ildi, il lombardo taciturno e tenebroso che aveva scelto i sardi e la Sardegna per andare oltre i confini del calcio, della ...