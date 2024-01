Un unico disegno criminoso Cosa c' è dietro il metodo Ferragni

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella lettura dei pm di Milano i casi Balocco, Dolci Preziosi e Trudi sarebbero da considerare come unreato

L’inchiesta per truffa aggravata su Chiara Ferragni si divide in tre. Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco ipotizza un schema di ... (open.online)

Per Chiara Ferragni i problemi si moltiplicano, le inchieste a suo carico sono arrivate a tre e tutte con lo stesso schema e l'identico capo ... (affaritaliani)

Tessuti d'arredo Quenin Belle Époque: la rinascita del marchio grazie a Maison Lelièvre. Una nuova collezione di tessuti e carte da parati.Nella lettura dei pm di Milano i casi Balocco, Dolci Preziosi e Trudi sarebbero da considerare come un unico reato ...Tra queste, quella presentata da Fratelli d’Italia si pone come obiettivo quello di superare il test a crocette, oggi concepito come unico strumento di accesso ... dipartimento istruzione del partito.