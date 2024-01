Un tè da Kim Jong-un

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 gennaio 2024) Putin andrà in Corea del Nord per una visita a Kim-un. Parleranno di armi, suppongo, ma intanto il Paese muore di fame.Elisa PorriniVia email Gentile lettrice, quando si parla di Corea del Nord, non dia nulla per scontato, perché nessuno ne sa un’acca, come ho avuto occasione di scrivere più volte. A sentire gli “esperti” sudcoreani o americani, Kim muore un paio di volte l’anno. Però nessuno sa quanti figli abbia né se sua sorella sia sposata e con chi. Pertanto, quando sento che il Paese è nella morsa di una carestia che semina “milioni di morti”, mi chiedo se sia la verità o la solita balla della propaganda. Di certo c’è che è una dittatura ferrea con culto della personalità. Ma per tutto il resto credo sia il Paese più diffamato del mondo. L’altro giorno leggevo il diario di una blogger russa, una ragazza di 19 anni che è andata una settimana a sciare in Corea ...