Un altro lutto nel calcio | è morto Musiello | ex attaccante di Roma e Genoa

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ungraveha colpito il mondo del: èa Saluzzo (Cuneo), Giuliano, exdie Avellino. Aveva 70 anni e lottava contro una malattia. Nato a Torviscosa, in Friuli, nel 1954, è statonegli anni ’70 in diverse squadre tra Serie A e Serie B. Cresciuto con le maglie di Spal e Atalanta, nel 1973 passa alla Juventus ma nella squadra allenata da Vycpalek giocò soltanto in Coppa Italia, segnando una rete in Coppa Italia, contro il Cesena. Poi due campionati nelladi Nils Liedholm , poi, Hellas Verona, Foggia, Novara, Ravenna, Cuneo e Savona. Dopo il ritiro da calciatore,aprì una scuolaa ...