Ultime Notizie Serie A | morte Riva | le reazioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Cagliari, l’omaggio perL’omaggio da brividi del Cagliari per Gigi, ex attaccante rossoblù Supercoppa, fischi perFischi durante il minuto di silenzio perin finale di Supercoppa Gravina ricordaL’omaggio di Gravina per ladi GigiMaignan, DASPO a vita per il tifoso bianconero. Il comunicato dell’Udinese Razzismo Maignan, DASPO a vita per il tifoso bianconero Capozucca: «Lovato può migliorare ed essere l’erede di Buongiorno nel Toro» Stefano Capozucca, ds della Ternana, ha parlato di alcuni difensori che ha scoperto e in ...