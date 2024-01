Ultime Notizie Roma del 23-01-2024 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 23 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno Chiudi dello Yemen accusano Stati Uniti e Regno Unito di aver lanciato nelleore 18 attacchi aerei contro il territorio yemenita tu dici dei quali hanno colpito la capitale l’aria intorno alla città finita nel 2014 tutto quello del Movimento questa mattina sui social Il portavoce dei ribelli riferisce inoltre di 3 ride in due paesi sul Mar Rosso questi attacchi non passeranno senza risposta né impuniti ha minacciato nel posto di portavoce Non fare danni a seguito del Raid intanto sul conflitto a Gaza in Un Tweet il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato di 21 soldati morti nella notte nella striscia di scrivendo uno dei giorni più difficili Allo scoppio della guerra arrivo già un abbraccio alle famiglie dei soldati uccisi la cui ...