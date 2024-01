Ultime Notizie Roma del 23-01-2024 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024)dailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il mondo del calcio piange il mito Gigi Riva morto all’età di 79 anni era ricoverato da ieri nel reparto di cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari dopo un malore le sue condizioni sarebbero peggiorate nelleore nel pomeriggio era stato diramato il bollettino medico in cui si diceva che il paziente era stato sereno e le sue condizioni generali stabili presidente onorario del Cagliari 79 anni in Rombo di tuono recentemente era stato insignito dal comune di Cagliari che aveva deciso di intitolare di lo stadio del club Rossoblu al quale era stato legato per tutta la carriera vincendo anche lo storico scudetto del 1969-70 è dura la politica è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla a quarta Repubblica su Rete 4 e ...