Ultime notizie Calcio Estero | le parole del CEO del Bayern Monaco e del ds dell’Atletico Madrid

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Il ds: «L’offerta del Milan per Soyuncu…» Andrea Berta, direttore sportivo, ha parlato a TntSports di un possibile trasferimento di Soyuncu al Milan., il CEO Dreesen: «Sul ko contro il Werder Brema dico…» Jan-Christian Dreesen, CEO del, ha parlato dopo la sconfitta dei bavaresi in Bundesliga contro il Werder Brema. Real, Ancelotti: «Episodi? Scelte giuste» L’allenatore del Realha parlato al termine della gara vinta in rimonta contro ...