UFFICIALE | The Rock | a sorpresa | entra nel CdA di TKO! I dettagli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Come un fulmine a ciel sereno, pochi minuti fa è stato reso noto che Dwayne “The” Johnson è ufficialmenteto a far parte del consiglio d’amministrazione di TKO, l’azienda “madre” di WWE e UFC, vedendosi garantiti i diritti esclusivi del nome “The”. Una mossa decisamente inattesa e di rilevanza clamorosa sia per la WWE che per TKO, con il Chairman dell’azienda e di Endeavor Ari Emanuel che ha subito espresso la propria eccitazione per questa nomina: “Sono elettrizzato di fare squadra con Dwayne e voglio dargli il benvenuto in TKO, ha un grande talento. Dwayne porterà un’incredibile esperienza nel creare contenuti, costruendo marchi internazionali riconosciuti e giocando un ruolo chiave nel realizzare le nostre ambizioni qui in TKO”. Non sono al momento noti i termini, ma la WWE avrebbe raggiunto un nuovo ...