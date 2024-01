UFFICIALE ? Razzismo | la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Maignan

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilha appena deliberato in merito aldiavvenuto durante Udinese-Milan nei confronti di Mike. LA? “Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. MilanMike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti; “Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme ...