UeD | Cristian e Valentina dopo la scelta | stoccata a Virginia?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella puntata Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 23 gennaio 2024, è stata trasmessa ladiForti. Il ragazzo ha optato perPesaresi, a scapito diDegni. Il momento dellaè stato piuttosto atipico, in quanto l'ex tronista ha deciso di fare tutto in esterna, e non in studio. In molti si sono commossi, in quanto si è trattato di unadavvero anticonvenzionale. Ad ogni modo, c'è anche chi ha insinuato che quella disia stata unaobbligata e di ripiego, in quantoera andata via ed aveva ammesso che non sarebbe più tornata. Questa ipotesi si fa sempre più largo anche a seguito delle prime dichiarazioni fatte dalla neo coppia subitola ...