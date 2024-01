Ue | Ita-Lufthansa | decisione a giugno

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 gennaio 2024) 17.30 La Commissione europea ha deciso di avviare un'indagine approfondita in merito all'operazione di cessione di Ita a, portando il dossier alla fase due dell'esame dell'antitrust. Secondo Bruxelles "l'operazione potrebbe ridurre la concorrenza per le rotte a medio e a corto raggio". Attualmente le due compagnie competono in collegamenti non-stop in cui la concorrenza si limita ai vettori low cost. La commissione ha ora 90 giorni lavorativi fino al 62024 per prendere unafinale sull'operazione.