Udinese | un turno a porte chiuse per i cori razzisti contro Maignan

Questa sera in campo la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Cagliari, ecco le probabili formazioni di Cioffi e Ranieri Questa sera alle 21 in ... (calcionews24)

Una giornata a porte chiuse per l'Udinese dopo i cori razzisti ricevuti da Mike Maignan in occasione della sfida con il Milan. E' questa... (calciomercato)

Lo stadio dell' Udinese è stato chiuso per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A per quanto accaduto sabato con Mike Maignan (pianetamilan)

Una partita a porte chiuse per l'Udinese dopo il razzismo subito da Maignan durante l'ultima gara di Serie A. L'Udinese giocherà la… Leggi ...accostato anche al Napoli, è arrivato poco fa in Svizzera e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il club che lo prenderà in prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di ...Sono Dendoncker e Perez gli ultimi obiettivi di mercato del Napoli: visite mediche fissate per il belga, ex Aston Villa, ai dettagli il difensore dell'Udinese.