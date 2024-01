Ucraina | consigliere di Zelensky | da Meloni approccio solido e impegno

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 gennaio 2024) Giorgiaè un 'leader che può effettivamente ottenere sostegno militare e finanziario per l`all`interno del G7' e dunque Kiev si attende molto dalla presidenza italiana di turno dei big dell'economia. Tuttavia 'dovrebbe anche imporre sanzioni vitali' contro chi 'continua a operare intorno alla Russia e a riciclare denaro mentre vive generosamente in Occidente, a Dubai, in Kazakistan e in Uzbekistan'. Così, di ritorno da Davos, Alexander Rodnyansky,del presidente ucraino Volodymyr, spiega ad askanews il punto di vista del suo Paese, che tra un mese entrerà nel terzo anno di guerra, scatenata dalla brutale invasione russa.Rodnyansky, docente di Economia a Cambridge e presenza di alto profilo nella delegazionea Davos, specifica che il presidente del Consiglio ...