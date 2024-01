Ucciso per uno sguardo di troppo | killer assolto per vizio di mente

Voleva più autonomia e, soprattutto, non voleva più pagare al clan Elia del Pallonetto, ormai in disgrazia, le tangenti per i rolex rapinati, in ... (ilmattino)

Quando gli agenti di polizia sono giunti sul luogo, in via dello Scirocco, Raffaele Cinque , un uomo di 50 anni residente a Poggioreale , era già ... (teleclubitalia)

Avrebbe ucciso un imprenditore di 66 anni a causa di uno sguardo di ... uno sguardo minaccioso nei suoi confronti da parte della vittima, che passava di lì per puro caso. Poche ore prima di ...È stato il tribunale di Caltanissetta a trasmettere in procura le loro deposizioni in un altro processo sul depistaggio della strage del 19 luglio 1992, in cui persero la vita Paolo Borsellino e ...Terra Amara, Zuleyha scoperta, arrestata per l'omicidio di Umit Anticipazioni turche sulle prossime puntate di Bir Zamanlar Çukurova.