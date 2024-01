Uccide un uomo a caso in strada e spara ai genitori | 45enne assolto ad Agrigento per “vizio di mente”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il 10 febbraio dello scorso anno freddò a colpi di pistola un ignaro 65enne che stava passeggiando per il centro del paese e poi crivellò di colpi il padre e la madre: lunedì 22 gennaio è statodalla Corte di Assise diper “di”. Questo il verdetto della Corte di assise agrigentina, presieduta da Wilma Angela Mazzara nei confronti di Angelo Incardona, ilreo confesso dell’omicidio di Calogero Saito, 65 anni, ucciso a colpi di pistola in, mentre stava salendo nella sua auto a Palma di Montechiaro. Motivo dell’assoluzione; «i fatti sono stati commessi da persona non imputabile in quanto incapace di intendere e di volere in ragione di infermità psichica». LEGGI ANCHE Infermità mentale, Antoniozzi (FdI) propone una riforma per garantire ...