Uccide 7 persone e si suicida | finita la caccia al killer in Illinois

(Di martedì 23 gennaio 2024) Chicago, 23 gennaio 2024 – Si èto l'uomo che ha ucciso almeno sette, i cui cadaveri sono stati trovati all'interno di due abitazioni nel sobborgo di Joliet a 35 chilometri a sudovest di Chicago, nell'. Lo ha reso noto la polizia, come riporta l'emittente Abc News. Gli agenti avevano lanciato unaall'uomo identificando come "pericoloso" Romeo Nance, 23 anni. "scena del criminedopo uno scontro con gli agenti della sicurezza del Texas", ha affermato la polizia. La prima vittima è un immigrato nigeriano di 28 anni, Toyosi Bakare, ucciso con un colpo di pistola alla testa di fronte al suo appartamento, ha spiegato l'Nbc News. (Fonte: Adnkronos)