“Tu il biscotto…” Grande Fratello | choc su Greta | finisce chiusa in bagno a piangere

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Momento difficile alper, finita tra le lacrime dopo un aspro confronto. Ma la sua reazione non è scaturita tanto dalla sua rabbia, bensì dal fatto che abbia sentito qualcosa di veramente molto brutto e ritenuto estremamente volgare. Non ce l’ha fatta a resistere ed è corsa verso il, scoppiando immediatamente a. E ora la tensione è sempre più alta in casa. Infatti, nelle ultime ore alnon è riuscita a trattenere le lacrime a causa di un comportamento di un concorrente, che l’ha offesa profondamente. Innanzitutto, questo gieffino le aveva detto: “Posso dire che è un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, sia fautrice dell’amore col tuo ex?”. Ma la Rossetti aveva subito replicato: “No, non ...