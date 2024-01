TS – Nostalgia Milinkovic | Juve di nuovo in agguato? Offerte per Miretti

Leggi su justcalcio

(Di martedì 23 gennaio 2024) 2024-01-23 12:08:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Moise Kean è pronto per salutare lantus con un arrivederci. Va in prestito all’Atletico Madrid (previste giovedì le visite mediche in Spagna) sgravando i conti del suo stipendio per questa seconda parte della stagione e offrendo un “bonus” di poco meno di mezzo milione di euro che i colchoneros si sono impegnati a versare nelle cassentine per il “leasing” della punta, senza riscatto finale. O meglio, potranno eventualmente farlo ma dovendo imbastire una trattativa ex novo a luglio con lantus su basi da individuare. Dunque si sta per assottigliare il roster degli attaccanti a disposizione di Allegri: il poker vedrà nella seconda parte della stagione Vlahovic, Yildiz, Milik e Chiesa, con Federico alle prese con il dolore al ginocchio per ...