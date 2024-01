Truffa pubblicizzata | Ferragni | parla l' avvocato Ecco l' ultimo scenario

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Chiararisulta indagata peraggravata anche in relazione alle iniziative benefiche per le uova di Pasqua con Dolci Preziosi e per la bambola prodotta in collaborazione con Trudi. Questo è quanto risulta dall'atto che la procura milanese ha inviato alla procura generale di Cassazione, in merito alla questione relativa alla competenza territoriale dell'indagine, da risolvere tra Milano e Cuneo. Nel caso in cui ritenessero che ci sia una continuità tra le presunte truffe, i magistrati milanesi chiederebbero che il fascicolo resti tra le aule del Palazzo di giustizia del capoluogo lombardo. Le nuove contestazioni si aggiungono all'indagine già avviata per il pandoro "Pink Christmas" di Balocco, allargando la vicenda giudiziaria incentrata sulle operazioni di beneficenza che coinvolgono la nota influencer. Ma quali sono i possibili ...