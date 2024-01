Trevisani spiega | “Ho scelto Bonucci perché mio amico Nesta un mostro”

Riccardo Trevisani ha parlato dell’attuale rendimento di Dusan Vlahovic. Ecco le dichiarazioni del giornalista Nel corso di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato del rendimento di Dusan Vlahovic che ...Intervenuto a Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così della crescita della Juventus: "Oggi la Juventus ha dei giocatori che qualche mese fa non considerava alla stessa maniera.Riccardo Trevisani spara a zero sulla Roma. Il noto giornalista, ospite negli studi di Mediaset durante Pressing, ha detto sulla squadra di Mourinho: "La Roma ha la rosa per competere per ...