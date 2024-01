Tre altoatesini morti in Canada | elicottero precipita sulle montagne Skeena

(Di martedì 23 gennaio 2024) La comitiva stava facendo heliskiing a Terrace, in British Columbia. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo sono ferite e versano in gravi condizioni Tresonoin un incidente con unda eliski inavvenuto nel pomeriggio di ieri. I tre giovani, riferisce la stampa locale dell'Alto Adige, facevano parte

Tre altoatesini sono morti in Canada a causa di un elicottero precipitato ieri pomeriggio, intorno alle 4. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in ...Quattro i feriti gravi, tra loro ci sarebbero altri altoatesini in vacanza. Il velivolo stava accompagnando un gruppo di sciatori sulle piste nella British Columbia ...BOLZANO - Tre altoatesini hanno perso la vita in un incidente con l'elicottero in Canada. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in ...