(Di martedì 23 gennaio 2024) Luceverdemeno trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare continuano in questo tardo pomeriggio gli spostamenti dell’ora di punta senza altre problematiche virili consuetointenso anche sulle tra turbano della 24 e sull’intero percorso della tangenziale est maggiori disagi in uscita dasu via Salaria insieme agli spostamenti del di punta anche un precedente incidente prima della va meglio per chi si trova su via Casilina Borgata Finocchio dopo le code per un tamponamento vicino via graniti è nella capitale Domani mercoledì 24 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore apossibili disagi per chi utilizza le linee di superficie la metropolitana a rischio anche la termini-centocelle assicurate le fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:20 ...

