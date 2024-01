Traffico Roma del 23-01-2024 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna aumenta iltra la Pontina è la diramazioneSud circolazione sostenuta in interna tra Cassia bis Prenestina aumentano gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 in particolare in direzione del è su via della Foro Italico e rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est per chi è diretto all’Olimpico acittà maggiori disagi su via Ardeatina Provenendo dal centro causati da un incidente vicino via Antonio carruccio code anche perintenso stessa situazione su via Salaria dalla tangenziale est al Raccordo Anulare lavori in corso su via Appia Nuova i disagi possibili nei prossimi Tadi via di Casal Rotondo Provenendo dal ...