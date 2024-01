Traffico Roma del 23-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità domani mercoledì 20 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore nella capitale possibili disagi per chi utilizza le linee di superficie e la metropolitana a rischio anche la terra di Centocelle assicurate le fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:20 alle 20 nella giornata odierna prevista a partire dalle 19 una manifestazione su piazzale Aldo Moro fino alle 21 attenzione per le possibili difficoltà in tutta l’area è da ieri lunedì 22 fino al 27 gennaio sulla circonvallazione Trionfale si viaggia tra me e riduzione di carreggiata tra via Trionfale via Giovanni Bovio terra per mettere i lavori di potatura su entrambe le direzioni unicamente dalle 8 alle 17 su via Prenestina dalla ieri per lavori in corso momentaneamente chiusa la ...