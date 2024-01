Traffico Roma del 23-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità resta chiusa fino a cessate esigenze via Casal Lumbroso per verifica alberature tra Vicolo del Casale Lumbroso e via Tullio ascarelli chiusura temporanea per lavori e deviazione verso il centro città su via Prenestina tra Largo Preneste via Erasmo Gattamelata per una manifestazione in piazza bocca della verità non si escludono chiusure alSe necessario sulle vie adiacenti inevitabili le ripercussioni nel trasporto pubblico zona con deviazioni per diverse linee fino alle ore 19 in zona Ponte Galeria su via Portuense concorso pubblico presso la fiera dipossibili disagi per l’afflusso è il deflusso dei partecipanti ricordiamo che per lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento in vista del Giubileo da ieri sono attive ...