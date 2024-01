Traffico Roma del 23-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin coda sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la diramazionesud e la Nomentana e proseguendo più avanti file tra la diramazionesud della via Appia ci spostiamo lungo la carreggiata esterna con code all’altezza della Boccea dell’ Aurelia tra laFiumicino e la Pontina è ancora tra l’area di servizio Casilina e la Nomentana file poi sulla-fiumicino all’altezza di via Isacco Newton verso l’Eur sulla Pontina si sta in file a tratti tra via di Decima e di nuovo verso l’Eur incidente rallentamenti sulla Tuscolana tra via dei Pisoni via del Mandrione M3 chiusa per un incidente via di Salone all’altezza di via Collatina verso via Andrea Noale in coda il tratto ...