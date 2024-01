Traffico Roma del 23-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione incidente code sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Tor Cervara e la tangenziale est torniamo alancora disagi in entrata asulle diramazioni dinordSud entrambe in coda verso il bivio per il raccordo anulare e sul Gra interno abbiamo incolonnamenti a tratti da Settebagni al bivio per la 24 poi file tra le uscite Casilina e vivi afino in esterna code a tratti tra via di Boccea Pontine tra le uscite Casilina Nomentana trafficato il viadotto della Magliana da Parco dei Medici code a tratti verso la Laurentina in tangenziale est auto in coda bivio con la A24 verso la galleria Giovanni XXIII che in direzione di San Giovanni fine nel tratto Prenestina viale Castrense sulle consolari da ...