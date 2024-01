Tommaso Zorzi | un utente gli scrive | “La tua carriera tv è già finita” | lui risponde

Leggi su biccy

(Di martedì 23 gennaio 2024)nella giornata di ieri si è trovato al centro di una sh1tstorm per aver confessato su Instagram di aver ricevuto quattro biglietti per il concerto di Taylor Swift aggratis. Nella prima storia ha scritto: “Sono andato a vedere per curiosità a quanto stanno i biglietti di Taylor Swift, ndr nel settore dove sono io (ho avuto la fortuna di non averli pagati)” e nella seconda “Io che ho quattro biglietti e faccio due rapidi conti“. Il sito di biglietti che lui ha visitato vende ticket a 50 mila euro e – considerando che ne ha quattro – è facile fare la somma: 200 mila euro. Le storie sono diventate virali e su Twitter qualcuno ha scritto, senza menzionarlo direttamente: “Comunque il problema non èma il sistema dietro: hanno rotto il c*zzo con questa storia”, alludendo probabilmente a biglietti ...