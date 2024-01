Tipologie particolari di iscrizioni | gli alunni con disabilità | con DSA | con cittadinanza non italiana | l’Insegnamento della religione cattolica | le modalità e gli adempimenti dei genitori

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 23 gennaio 2024) Come abbiamo evidenziato in un nostro precedente articolo ha preso avvio la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo e del secondo ciclo, comprese le domande relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale che sono erogati in regime di sussidiarietà integrativa e di sussidiarietà complementare dagli istituti professionali per il futuro anno scolastico. I termini prevedono che dette domande possano essere inoltrate dalle ore 8.00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20.00 del 10 febbraio 2024. Per questa procedura avranno bisogno di avere una identità digitale (SPID – CIE – IDAS). Nell’articolo odierno ci soffermiamo, invece, su alcune casistiche di iscrizione. L'articolo .