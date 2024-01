Tim | Elon Musk alla conquista dell’Italia

Leggi su tenacemente

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tim Telecom e Open Fiber: sarebbero in corso dialoghi conper trattare l’approdo anche in Italia di Starlink e della connessione internet tramite satellite in Italia. Tim Telecom: in un’interessante sviluppo nel settore delle telecomunicazioni,, l’imprenditore e visionario fondatore di SpaceX e Tesla, sembra essere interessato a portare la sua tecnologia di L'articolo proviene da Tenacemente.